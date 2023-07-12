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12:38, 12 июля 2023Культура

Кристофер Нолан отреагировал на одновременный релиз «Барби» и «Оппенгеймера»

Кристофера Нолана расстроило, что «Барби» выйдет в те же выходные, что и «Оппенгеймер»

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Режиссер Кристофер Нолан отреагировал на одновременный релиз его фильма «Оппенгеймер» и картины «Барби» режиссера Греты Гервиг. Об этом пишет Insider.

По словам источников, Нолан был расстроен тем, что «Барби» выйдет в те же выходные, что и «Оппенгеймер», учитывая что середина июля уже много лет известна в кинобизнесе как «выходные Нолана».

Ранее Кристофер Нолан высказался о финале научно-фантастического триллера «Начало».

Сюжет фильма «Оппенгеймер», главную роль в котором исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, будет посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.

Премьера картины, основанной на книге «Американский Прометей», назначена на 21 июля.

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    Варвара Кошечкина
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