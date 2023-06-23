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04:06, 23 июня 2023Культура

Кристофер Нолан высказался о финале фильма «Начало»

Режиссер Кристофер Нолан назвал финал фильма «Начало» оптимистичным
Кристофер Нолан

Кристофер Нолан . Фото: Stephane Mahe / Reuters

Режиссер Кристофер Нолан в интервью Wired высказался о финале научно-фантастического триллера «Начало».

По его словам, финал фильма оптимистичен. «В подобной концовке есть некий нигилистический взгляд. Он (главный герой фильма Доминик Кобб — прим. «Ленты.ру») нашел в себе силы жить дальше и теперь он со своими детьми. Это лишь интеллектуальная двусмысленность для зрителей», — сказал режиссер.

Фильм «Начало» вышел в 2010 году. Картина рассказывает о группе преступников, которые специализируются на краже промышленных секретов непосредственно из снов своих жертв.

Ранее Нолан заявил, что самым сложным проектом в его карьере был фильм «Оппенгеймер». «Это история огромного размаха и масштаба. И это один из самых сложных проектов, за которые я когда-либо брался, с точки зрения его масштаба и с точки зрения раскрытия истории [создателя атомной бомбы Роберта] Оппенгеймера», — рассказал режиссер.

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    Марина Совина
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