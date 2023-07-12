Изменение риторики Зеленского на саммите НАТО объяснили

Sky News: Зеленскому пришлось смягчить риторику на саммите НАТО, чтобы не злить союзников

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден смягчить свою риторику на саммите НАТО в Вильнюсе, чтобы не разозлить союзниками Киева. Такое мнение выразил в среду, 12 июля, международный корреспондент британского телеканала Sky News Джон Спаркс.

По словам журналиста, Зеленский высказал недовольство, назвав 12 июля отсутствие подвижек по вопросу о членстве Украины в НАТО «беспрецедентным и абсурдным». Однако уже 13 июля днем во время пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом украинский лидер смягчил риторику. «Уже в примирительном тоне Зеленский заявил, что решение отложить вступление логично и это "можно понять", поскольку "никто не хочет мировой войны"», — написал Спаркс на сайте телеканала.

Корреспондент отметил, что Зеленский и его правительство находятся сложной ситуации. Они хотят получить преимущества, которые дает членство в НАТО, но имеют дело с главными поставщиками высокотехнологичных вооружений, боеприпасов и военных инструкторов. По мнению Спаркса, они не могут позволить себе поссориться ни с отдельными лидерами, ни настроить против себя общественное мнение в Европе и Северной Америке, которое поддерживает этих лидеров.

Обозреватель Sky News считает, что именно этим можно объяснить оптимистичный настрой украинских политиков во второй день саммита, в частности заявления главы МИД страны Дмитрия Кулебы, который приветствовал обязательства о поставках Киеву новых вооружений, а также решение отменить план действий для членства Украины в НАТО.