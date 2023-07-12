Сальдо заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за «ловушки собственной лжи»

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, так как они попали в «ловушку собственной лжи». Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«В так называемом контрнаступлении украинцы попались в ловушку собственной лжи», — сказал он, объясняя провал контрнаступления украинской армии. Врио губернатора подчеркнул, что теперь Российская армия дала противнику «настоящий бой» и ВСУ не могут добиться успеха.

Сальдо напомнил, что в 2022 году Российская армия сама оставила некоторые территории по каким-либо причинам. Как он утверждает, украинская пропаганда преподнесла это как победу, в которую поверили как простые обыватели и солдаты, так и представители властей страны.

Ранее обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с украинским сержантом сообщил о падении морального духа в рядах ВСУ. По его словам, сейчас «зеленые новобранцы» часто становятся деморализованными из-за сложной обстановки на фронте.