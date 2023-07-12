В США захотели ограничить использование Турцией F-16

Politico: США могут обязать Турцию не использовать F-16 против союзников по НАТО

Американская сторона может дать согласие на продажу Турции истребителей F-16, если Анкара возьмет на себя обязательства, касающиеся применения этих самолетов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, США хотят ввести ограничения на использование боевых самолетов. Как указано в статье, администрация президента США Джо Байдена не может продать самолеты без поддержки со стороны ключевых республиканцев и демократов, которые ранее выступали против передачи F-16 Турции. «Одним из оставшихся вопросов, вызывающих опасения, является то, как Турция может применять предоставленные США истребители», — указано в статье.

Как отметил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, от Анкары могут потребовать не использовать F-16 против союзников по НАТО.

Ранее стало известно, что Байден будет продвигать идею передачи истребителей F-16 Турции после консультаций с Конгрессом.