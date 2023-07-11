В США заявили о решении Байдена передать Турции американские истребители F-16

Салливан: президент США Байден продвинется в вопросе передачи Турции истребителей F-16

Президент США Джо Байден будет продвигать идею передачи истребителей F-16 Турции после консультаций с Конгрессом, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Его цитирует Reuters.

Салливан не стал раскрывать подробности такого решения.

Ранее такие условия раскрыла колумнист газеты The Wall Street Journal. Она предположила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил у Байдена ускорить поставки F-16 в обмен на ратификацию договора Швеции о вступлении в НАТО.

Еще в 2021 году Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации уже стоящих на вооружении ее Воздушно-вооруженных сил самолетов. Запрос сделали после того, как США исключили Турцию из своей программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 — решение приняли из-за закупки российских зенитных ракетных систем С-400. В качестве компенсации за инвестиции Вашингтон и предложил Анкаре получить F-16.