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08:33, 11 июля 2023Мир

Раскрыта просьба Эрдогана к Байдену в обмен на принятие Швеции в НАТО

Колумнист WSJ: в обмен на принятие Швеции в НАТО Эрдоган попросил у Байдена поставки F-16
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Помимо озвученных генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом условий Турции в обмен на ратификацию договора о принятии Швеции в НАТО, стояли и другие просьбы, которые, вероятно, были высказаны американскому президенту Джо Байдену. Одна из них — поставки американских истребителей F-16, считает колумнист The Wall Street Journal, приглашенный научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Аслы Айдынташбаш.

Автор считает, что поставкам воспрепятствовала «стратегическая ошибка» Турции: в 2017 году она закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400, после чего попала под американские санкции. «Теперь, когда Анкара отчаянно нуждается в модернизации своего военно-воздушного флота, она направила [США] официальный запрос на покупку новых F-16 и модернизацию 80 самолетов из имеющегося парка», — раскрыла детали колумнист WSJ.

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Айдынташбаш также раскрыла и другую вероятную просьбу Эрдогана: «сделать сильное и четкое послание» относительно места Турции в ЕС. Так, Швеция согласилась поддержать расширение соглашения о свободной торговле между ЕС и Турцией. Колумнист предполагает, что на это пойдут и другие страны-члены НАТО.

Генсек НАТО ранее рассказал, что Швеция, кроме вопроса возобновления процесса вступления Турции в ЕС, пообещала модернизировать таможенный союз ЕС и Турции, а также помочь в либерализации визового вопроса. Однако Столтенберг подчеркнул, что вопросы вступления Швеции в альянс и присоединения Турции к ЕС не связаны.

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    Виктория Кондратьева
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