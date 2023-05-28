Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции. Как ему это удалось?

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции c 52 процентами голосов

ЦИК Турции объявил о победе действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. За турецкого лидера отдали голос 52,13 процента избирателей. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,87 процента голосов.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты до 17.00 мск. Для победы кандидат должен набрать простое большинство голосов. Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента.

Вечером 28 мая Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. Политик в ходе обращения к сторонникам заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной. Кроме того, он спел победную песню «Duyanlara Duymayanlara» («Для тех, кто не слышит» — прим. «Ленты.ру»). По словам Эрдогана, итоги выборов в Турции стали праздником демократии.

Оппозиция признала поражение

Оппозиция признала поражение на выборах президента Турции. Соратник Кылычдароглу по политическому курсу, лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер поздравила Эрдогана с победой. Она заявила, что оппозиция признает результаты народного волеизъявления. Политик пообещала усвоить уроки нынешней избирательной кампании.

Сам Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны. Несмотря на результаты голосования, политик пообещал продолжить борьбу за демократию. «Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — подчеркнул Кылычдароглу, поблагодарив своих сторонников за поддержку.

Во время голосования Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования на избирательных участках до подведения итогов выборов.

Впрочем, победу Эрдогану местные СМИ предсказывали еще накануне. В частности, издание Hürriyet со ссылкой на опрос турецкого Исследовательского фонда писало, что действующий лидер наберет 53,7 процента голосов.

В пользу Эрдогана повлияло и решение снявшегося с выборов кандидата Синана Огана поддержать президента. Таким образом, турецкий лидер заполучил дополнительные голоса, которые сыграли немаловажную роль в итоге.

Тюрколог, главный редактор издания «МК-Турция» Яшар Ниязбаев ранее указал, что результаты первого тура сильно повлияли на настроения избирателей, они разочаровались в оппозиции. «Некоторые люди могут просто не пойти голосовать во втором туре: зачем тратить свое время?» — сказал эксперт.

Эрдоган принимает поздравления

Одними из первых свои поздравления Эрдогану направили эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Кроме того, пост с поздравлением, адресованный Эрдогану, разместил на своей странице в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент России Владимир Путин также поздравил Эрдогана с победой. «Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений», — говорится в отправленной Эрдогану телеграмме. Российский лидер назвал победу Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев успел переговорить с победителем. Он также пригласил турецкого лидера посетить с официальным визитом Азербайджан, на что Эрдоган ответил согласием. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, выразил надежду на полную нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Он заявил, что «с нетерпением ждет продолжения совместной работы».