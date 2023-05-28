Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 28 мая 2023Мир

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции. Как ему это удалось?

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции c 52 процентами голосов

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

ЦИК Турции объявил о победе действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. За турецкого лидера отдали голос 52,13 процента избирателей. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,87 процента голосов.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты до 17.00 мск. Для победы кандидат должен набрать простое большинство голосов. Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
«Турция ведет большую игру» Эрдоган блокирует расширение НАТО и сотрудничает с Россией. Может ли он изменить свой курс?
«Турция ведет большую игру»Эрдоган блокирует расширение НАТО и сотрудничает с Россией. Может ли он изменить свой курс?
10 февраля 2023

Вечером 28 мая Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. Политик в ходе обращения к сторонникам заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной. Кроме того, он спел победную песню «Duyanlara Duymayanlara» («Для тех, кто не слышит» — прим. «Ленты.ру»). По словам Эрдогана, итоги выборов в Турции стали праздником демократии.

Оппозиция признала поражение

Оппозиция признала поражение на выборах президента Турции. Соратник Кылычдароглу по политическому курсу, лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер поздравила Эрдогана с победой. Она заявила, что оппозиция признает результаты народного волеизъявления. Политик пообещала усвоить уроки нынешней избирательной кампании.

Сам Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны. Несмотря на результаты голосования, политик пообещал продолжить борьбу за демократию. «Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — подчеркнул Кылычдароглу, поблагодарив своих сторонников за поддержку.

Материалы по теме:
Тысячи погибших и миллионы пострадавших: как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
Тысячи погибших и миллионы пострадавших:как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
1 марта 2023
Двадцать лет спустя. Как Эрдоган изменил Турцию и почему он хороший партнер для России?
Двадцать лет спустя.Как Эрдоган изменил Турцию и почему он хороший партнер для России?
10 мая 2023

Во время голосования Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования на избирательных участках до подведения итогов выборов.

Впрочем, победу Эрдогану местные СМИ предсказывали еще накануне. В частности, издание Hürriyet со ссылкой на опрос турецкого Исследовательского фонда писало, что действующий лидер наберет 53,7 процента голосов.

В пользу Эрдогана повлияло и решение снявшегося с выборов кандидата Синана Огана поддержать президента. Таким образом, турецкий лидер заполучил дополнительные голоса, которые сыграли немаловажную роль в итоге.

Тюрколог, главный редактор издания «МК-Турция» Яшар Ниязбаев ранее указал, что результаты первого тура сильно повлияли на настроения избирателей, они разочаровались в оппозиции. «Некоторые люди могут просто не пойти голосовать во втором туре: зачем тратить свое время?» — сказал эксперт.

Эрдоган принимает поздравления

Одними из первых свои поздравления Эрдогану направили эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Кроме того, пост с поздравлением, адресованный Эрдогану, разместил на своей странице в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Материалы по теме:
«Санкции уже ударили по региону» Как конфликт на Украине изменил отношение к России в странах Средней Азии
«Санкции уже ударили по региону»Как конфликт на Украине изменил отношение к России в странах Средней Азии
13 марта 2023
«Не об этом мы договаривались» Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
«Не об этом мы договаривались»Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
18 мая 2023

Президент России Владимир Путин также поздравил Эрдогана с победой. «Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений», — говорится в отправленной Эрдогану телеграмме. Российский лидер назвал победу Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев успел переговорить с победителем. Он также пригласил турецкого лидера посетить с официальным визитом Азербайджан, на что Эрдоган ответил согласием. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, выразил надежду на полную нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Он заявил, что «с нетерпением ждет продолжения совместной работы».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции. Как ему это удалось?
    ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана
    В Совфеде прокомментировали президентские выборы в Турции
    ВСУ выпустили по Юрьевке две ракеты Storm Shadow
    Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею
    В Бердянске сообщили о ракетной атаке со стороны Украины
    Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
    Оппозиция признала поражение на выборах президента Турции
    Две свиньи прошли по московской улице и рассмешили пользователей сети
    Стал известен диагноз госпитализированного в тяжелом состоянии футболиста ПСЖ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.