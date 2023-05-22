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10:25, 22 мая 2023Мир

Экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана в следующем туре выборов

Hürriyet: экс-кандидат в президенты Турции Оган заявит о поддержке Эрдогана во втором туре

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Handout / Reuters

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса ATA Синан Оган заявит о поддержке действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, который состоится 28 мая. Об этом со ссылкой на партийные источники сообщает газета Hürriyet.

«Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать [соперника Эрдогана Кемаля] Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации», — заявил Абдулькадир Сельви, колумнист издания.

Также сообщается, что сегодня Оган объявит пункты программы, обсуждаемые им и Эрдоганом. «Эти пункты следующие: не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок», — говорится в публикации.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента голосов, а Оган — 4,32 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.

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Виктория Кондратьева
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