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20:20, 28 мая 2023Мир

Эрдоган начал получать поздравления с победой на выборах

Эрдоган начал получать поздравления с победой на президентских выборах от глав государств

Фото: Hannah McKay / Reuters

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал получать поздравления с победой на выборах главы государства от лидеров других стран. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 28 мая.

Так, одними из первых свои поздравления направили эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Кроме того, пост с поздравлением, адресованный Эрдогану, разместил на своей странице в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что турецкий лидер одержал уверенную победу.

Ранее ЦИК Турции огласил предварительные итоги голосования в рамках второго тура президентских выборов. Согласно им, Эрдоган набрал свыше 54 процентов голосов избирателей и одержал победу над своим соперником Кемалем Кылычдароглу.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.

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    Варвара Кошечкина
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