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19:38, 28 мая 2023Мир

В Турции огласили предварительные итоги президентских выборов

В ЦИК Турции заявили, что Эрдоган предварительно набрал более 54% голосов на выборах

Фото: Hannah McKay / Reuters

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 54 процентов голосов во втором туре выборов главы государства, который прошел в воскресенье, 28 мая. Предварительные итоги огласила ЦИК республики, передает ТАСС.

«Мы посчитали 54,6 процента голосов. За [Кемаля] Кылычдароглу проголосовали 45,53 процента, за Эрдогана — 54,47 процента», — заявил глава ЦИК Ахмет Йенер в ходе пресс-конференции.

Второй тур президентских выборов завершился в Турции в воскресенье, 28 мая.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.

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    Варвара Кошечкина
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