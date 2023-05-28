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22:16, 28 мая 2023Мир

Оппозиция признала поражение на выборах президента Турции

Лидер оппозиционной партии признала поражение на выборах в Турции
СюжетВыборы в Турции

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Лидер оппозиционной «Хорошей партии», состоящей в альянсе с Кемалем Кылычдароглу, Мераль Акшенер заявила, что оппозиция принимает итоги выборов в Турции и усвоит уроки. Об этом сообщает ТАСС.

Акшенер поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах и заявила, что признает ее. При этом сам Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны.

Ранее Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. Во время обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

После подсчета 99,08 процентов бюллетеней стало известно, что за действующего президента Турции отдали голос 52,07 процента избирателей. Представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,93 процента голосов.

Президент России Владимир Путин уже поздравил турецкого коллегу с победой на выборах. Он назвал победу Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба.

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    Екатерина Подвигина
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