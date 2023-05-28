Соперник Эрдогана заявил о несправедливости прошедших президентских выборов

Соперник Эрдогана Кылычдароглу счел несправедливыми нынешние выборы президента Турции

Соперник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на результаты голосования, политик пообещал продолжить борьбу за демократию. «Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — подчеркнул Кылычдароглу, поблагодарив своих сторонников за поддержку.

Ранее Эрдоган объявил о завершении второго тура президентских выборов и назвал себя их победителем. Турецкий лидер в ходе обращения к сторонникам заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.