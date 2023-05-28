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21:58, 28 мая 2023Мир

Соперник Эрдогана заявил о несправедливости прошедших президентских выборов

Соперник Эрдогана Кылычдароглу счел несправедливыми нынешние выборы президента Турции
Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Yves Herman / Reuters

Соперник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на результаты голосования, политик пообещал продолжить борьбу за демократию. «Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — подчеркнул Кылычдароглу, поблагодарив своих сторонников за поддержку.

Ранее Эрдоган объявил о завершении второго тура президентских выборов и назвал себя их победителем. Турецкий лидер в ходе обращения к сторонникам заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

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    Марина Совина
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