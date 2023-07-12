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15:18, 12 июля 2023Силовые структуры

В МВД заинтересовались видео с поездкой певицы Сай на машине ГИБДД с мигалкой

МВД проведет проверку после поездки певицы Сай на служебной машине ГИБДД в Волгограде
Начало событий в новости Певица Анет Сай совершила поездку на машине ГИБДД с мигалками

Кадр: Telegram-канал Mash

Руководство Главного управления МВД по Волгоградской области назначило проведение служебной проверки из-за видео с поездкой певицы Анет Сай на служебной машине ГИБДД с мигалкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников и их руководителей, допустивших проезд гражданских лиц в качестве пассажиров на служебном автомобиле Госавтоинспекции.

Видео с полицейским автомобилем опубликовала артистка, похваставшись, что использует машину ГИБДД в качестве такси. После концерта она опаздывала на самолет, ее быстро доставили к трапу гаишники с мигалками.

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    Любовь Ширижик
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