Певица Анет Сай совершила поездку на машине ГИБДД с мигалками

Певица Анет Сай совершила поездку на полицейской машине с мигалками

Российская певица Анет Сай (настоящее имя — Анна Сайдалиева) совершила поездку на полицейской машине с мигалками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, исполнительница сильно опаздывала на самолет после концерта. Артистке необходимо было улететь в другой город на еще одно выступление, а потому она воспользовалась автомобилем ГИБДД, чтобы добраться до аэропорта, о чем сообщила в своих социальных сетях, опубликовав видеоролик из служебной машины.

Ранее российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, задержали в Москве.

Рэпера признали виновным по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ. Поводом стало изображение на теле Ивлева Карлсона с пропеллером в виде свастики.