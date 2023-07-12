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05:04, 12 июля 2023Из жизни

Сестры нашли «проклятую» тайную комнату в своем доме и сбежали через две недели

Daily Mirror: сестры из США нашли в доме тайную комнату с банкой вазелина и сбежали

Кадр: @foundyouforever / Reddit

В США сестры обнаружили тайную комнату в своем нью-йоркском доме и сбежали оттуда через две недели. На их историю обратило внимание издание Daily Mirror.

Одна из сестер нашла «проклятое» помещение за одним из шкафов, когда обследовала дом после переезда. В закуток чуть более метра в высоту вела небольшая дверца у пола. Внутри оказались большой двуспальный матрац с подушками, старые порножурналы, банка вазелина, гигиенические тампоны и прокладки, несколько банок безалкогольного пива, блокнот и зубная щетка.

Родственницы пришли к выводу, что туда никто не заглядывал около 50 лет. «Все вещи были очень старыми, примерно 1970-1980-х годов. Надеюсь, какие бы ритуалы ни свершались в этой секретной комнате, это было десятилетия назад», — написала американка.

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Сестры предположили, что когда-то тайная комната была убежищем подростка. Тем не менее их так напугали странные находки, что они решили не оставаться в таком доме и съехали оттуда.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Калифорния обнаружила тайную комнату с надписями на стенах в доме, где прожила три года. Вход в скрытое помещение был спрятан в шкафу.

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    Никита Савин
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