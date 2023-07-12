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11:04, 12 июля 2023Культура

Стало известно об исполнителе главной роли в адаптации «Постучись в мою дверь»

Актер Никита Волков сыграет Серкана Болата в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стало известно об исполнителе главной роли в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Персонажа по имени Серкан Болат сыграет 30-летний российский актер Никита Волков, ранее исполнивший роль тренера в сериале «Трудные подростки». Артист был замечен журналистами во время съемок «Постучись в мою дверь» в московском районе Западное Дегунино. В отечественной адаптации герой актера будет носить имя Сергей.

В фильмографии Волкова более сорока проектов, в числе которых — «Две женщины», «Черновик», «Кризис нежного возраста», «Пекарь и красавица» и многие другие.

«Постучись в мою дверь» — турецкий телесериал, снятый в жанре романтической комедии. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

Ранее 23-летняя российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева рассказала, что отказалась от исполнения главной роли в российской адаптации турецкого сериала по личным причинам.

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    Анастасия Астахова
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