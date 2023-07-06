Блогерша Саева отказалась от главной роли в адаптации «Постучись в мою дверь»

Блогерша Дина Саева отказалась от главной роли в адаптации «Постучись в мою дверь»

23-летняя российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева отказалась от исполнения главной роли в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Девушка поведала, что проходила кастинг в проект, после которого ее утвердили. Саева призналась, что отказалась от участия по личным причинам, подробности которых предпочла не раскрывать. Блогерша опубликовала видео с проб, а также назвала этот опыт «крутым». Модель поделилась мнением, что еще успеет стать актрисой.

«Постучись в мою дверь» — турецкий телесериал, снятый в жанре романтической комедии. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

В декабре прошлого года стало известно, что в России снимут адаптацию турецкого проекта. Большая часть актерского состава шоу пока не раскрывается, однако уже известно, что роли в сериале исполнят певец Влад Соколовский и сын ведущей Тины Канделаки Лео.