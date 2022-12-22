Адаптацию сериала «Постучись в мою дверь» снимут в России

В России снимут адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

В России снимут адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает ТАСС

Производством проекта займется компания «Медиаслово» в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром Okko и с холдингом «Газпром-медиа».

По словам генерального продюсера «Медиаслово» Данилы Шарапова, возможность реализовать адаптацию популярного турецкого сериала появилась после длительных переговоров с правообладателями проекта.

«Русская версия самого успешного в России зарубежного формата будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва, но зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта», — добавил руководитель компании.

Сериал будет транслироваться по телеканалу ТНТ, а также станет доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

«Постучись в мою дверь» — турецкий телесериал, снятый в жанре романтической комедии. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

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