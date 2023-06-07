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15:47, 7 июня 2023Культура

Певец Влад Соколовский снимется в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Соколовский исполнит роль лучшего друга главного героя в адаптации «Постучись в мою дверь»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Влад Соколовский снимется в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, передает РИА Новости.

В проекте артист сыграет роль лучшего друга главного героя Серкана Болата по имени Энгин (в адаптации персонажа будут звать Олег). Исполнитель признался, что пробовался сразу на две роли — главного героя и его друга.

«Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне присущи. Мне нравятся персонажи, которые разбавляют общую волну, и Олег именно такой», — рассказал Соколовский.

Артист отметил, что его герой будет сильно отличаться от персонажа в турецком шоу: «В России и Турции совершенно разный менталитет. Нашу версию имеет смысл смотреть, потому что по сути это совершенно другие герои, другая эстетика, более понятный юмор и трактовка человеческих взаимоотношений».

Ранее стало известно, что сын Тины Канделаки Лео также снимется в российской версии сериала.

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    Анастасия Астахова
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