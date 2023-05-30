Сын Канделаки снимется в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Сын Тины Канделаки снимется в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Сын Тины Канделаки Лео снимется в российской версии сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает РИА Новости.

Родственник телеведущей не уточнил, кого именно сыграет в проекте, однако отметил, что не ожидал, что его утвердят на роль после кастинга, так как он не обладает профессиональным актерским образованием.

«Режиссер Всеволод Аравин — настоящий мастер своего дела, поэтому он достаточно быстро смог до меня донести, что нужно продемонстрировать в кадре. Конечно, когда я выходил с "Мосфильма", я был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит», — рассказал Лео Канделаки.

Уже известно, что в актерский состав проекта войдут актрисы Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, которые сыграют подруг главной героини Эды Йылдыз.

Сериал будет транслироваться по телеканалу ТНТ, а также станет доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

«Постучись в мою дверь» — турецкий телесериал, снятый в жанре романтической комедии. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

В апреле стало известно, что американская телезвезда Ким Кардашьян примет участие в съемках нового сезона «Американской истории ужасов» (AHS).