Аналитик высказался о причинах роста курсов доллара и евро

Аналитик Самиев: вероятна корректировка доллара и евро в пределах нескольких рублей

Доллар и евро могли снова перейти к росту на фоне падения рубля из-за нескольких крупных участников рынка, которые аккумулируют валюту. В такой ситуации наиболее вероятна корректировка курсов в пределах нескольких рублей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Вероятнее всего, скоро мы увидим корректировку. Конечно, фундаментальные параметры, определяющие курсы валют, изменились по сравнению с тем, что было полгода назад, но не настолько сильно, чтобы курс устойчиво находился на текущих отметках», — заметил Самиев.

Он допустил, что ослабление рубля произошло ввиду действий нескольких крупных игроков на рынке, которые аккумулируют валюту. Из этого можно сделать вывод о том, что курс ожидает скорая корректировка.

«Торговый баланс не настолько ухудшился, да и вообще нет явной динамики на резкое ухудшение. Все признаки указывают на то, что период ослабления рубля скоро закончится», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Курс евро прибавил 0,7 процента и вернулся на отметку выше 100 рублей, несмотря на намечавшееся в последние дни укрепление российской валюты. Курс доллара также растет до 90,76 рубля, на максимуме он подходил к 91 рублю.

Напомним, резкое падение российской нацвалюты началось после мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Курс евро в моменте превышал 102 рубля, а курс доллара — 93,5 рубля.

