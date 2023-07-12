Врачи развеяли миф о свежевыжатых соках

Врачи Малышева и Продеус рассказали, что свежевыжатый сок не полезнее пакетированного

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус развеяли миф о свежевыжатых соках. В эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врачи рассказали, что свежевыжатый сок не полезнее, чем пакетированный. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты опровергли мнение о том, что пакетированный сок не обладает полезными свойства, в отличии от свежевыжатого. «В России по техническому регламенту слово сок имеет юридическое значение», — отметила Малышева. Если производитель написал «сок», он не имеет права добавлять консерванты, сахар, красители и стабилизаторы, а также разбавлять сок водой, подчеркнула доктор.

Врачи также рассказали, что провели эксперимент: сравнили, сколько витамина С содержат свежевыжатый апельсиновый сок и пакетированный. «Свежевыжатый сок содержал 602 миллиграмма витамина С в одном литре, а сок из пакета — 574, то есть результаты схожи», — раскрыл результаты исследования Продеус.

«Вывод: не бойтесь соков из пакетов, они стандартизованы, стерильны, никакие грязные руки к ним не прикасались, в том числе и ваши. Потому что никто не знает, что было с вашими руками, когда вы сами выжимали фрукты», — заключила Малышева.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали препараты, которые повышают риск развития диабета. Врачи рассказали, что таким побочным эффектом обладают статины.