Возлюбленная Роберта Паттинсона показала тело в купальнике

Возлюбленная Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус показала тело в лиловом купальнике

Английская модель Сьюки Уотерхаус поделилась серией снимков в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

31-летняя возлюбленная актера Роберта Паттинсона показала тело в купальнике лилового цвета. Знаменитость позировала на доске для сапсерфинга в озере. Волосы манекенщицы были распущены, в качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, а от макияжа отказалась.

Известно, что Уотерхаус отдыхает с приятелями на курорте Mayrlife в Австрии.

В феврале возлюбленная Роберта Паттинсона рассказала о его особенности. По словам Уотерхаус, Паттинсон не всегда может быть собой даже в домашней обстановке. Она также отметила, что из-за популярности актера иногда посещают параноидальные мысли.