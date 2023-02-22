Возлюбленная Роберта Паттинсона рассказала о его особенности

The Times: Сьюки Уотерхаус рассказала об особенности Роберта Паттинсона

Возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона, модель Сьюки Уотерхаус, рассказала о его особенности. Этим она поделилась в интервью The Times.

По словам Уотерхаус, Паттинсон не всегда может быть собой даже в домашней обстановке. Она также отметила, что из-за его популярности актера иногда посещают параноидальные мысли. «Это часть его роли — носить маску… Но он иногда думает, что люди преследуют его, даже если мы сидим дома на диване», — сказала модель.

Отношения пары длятся с 2018 года, они живут в Лондоне, Великобритания, и стараются не привлекать лишнего внимания к своей личной жизни, избегая посещения популярных районов города.

В апреле 2022 года Паттинсон заявил о любви к фильму Алексея Балабанова «Брат». Артист сказал, что ему очень понравилась российская картина и он вдохновлялся ею во время работы над ролью преступника в ленте братьев Сэфди «Хорошее время». При этом при подготовке к роли Бэтмена он обратил внимание на Майкла Корлеоне из трилогии «Крестный отец».