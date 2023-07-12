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01:57, 12 июля 2023Бывший СССР

Показаны кадры кладбища американской техники на запорожском направлении

RusVesna показала кадры кладбища техники США у Орехова на запорожском направлении

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры кладбища американской техники у Орехова на запорожском направлении.

«Бойцы 71-го полка и уничтоженные БМП Bradley на запорожском фронте. Часть бронемашин уничтожена, а часть просто брошена», — говорится в публикации.

На кадрах показана техника производства США, некоторые бронемашины искореженные и обгоревшие, другие выглядят целыми.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на запорожском направлении три танка Leopard и пять боевых машин пехоты Bradley. Он уточнил, что потери остальных видов бронетехники за последние сутки еще больше. На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои.

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    Марина Совина
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