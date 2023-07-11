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12:24, 11 июля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о потере Украиной трех танков Leopard и пяти БМП Bradley

Рогов: ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard и пять БМП Bradley

Фото: Janis Laizans / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на запорожском направлении три танка Leopard и пять боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что потери остальных видов бронетехники за последние сутки еще больше. На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои.

Ранее Рогов сообщил о массированных обстрелах Токмака и Васильевки со стороны ВСУ. По его словам, для этого используются тяжелые виды вооружения.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому «кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка перед саммитом НАТО».

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    Александр Слабиев
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