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20:06, 12 июля 2023Мир

Канада направит Украине военную помощь

Премьер Канады Трюдо анонсировал поставки видеокамер для БПЛА на Украину

Фото: Adrian Wyld / Globallookpress.com

Канада направит Украине военную помощь, анонсировал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Его слова приводит ТАСС.

«Мы обучили уже почти 40 тысяч украинских военных. Я сегодня также объявляю, что мы примем украинских курсантов офицерских школ для обучения в Королевском военном колледже Сен-Жан», — сказал он.

По его словам, Канада поставит Киеву в ближайшее время видеокамеры для БПЛА. Кроме того, Оттава выделит более 410 миллионов долларов США на различные проекты по оказанию поддержки Украине и укрепления трансатлантической безопасности. Украинская сторона получит эту сумму в дополнение к уже переданным 6 миллиардам долларов США.

Уточняется, что эти средства пойдут на закупку топлива и предметов первой медицинской помощи, а также продуктов питания и оказание военной помощи и услуг в сфере кибербезопасности.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) дали Киеву обещание на случай нового конфликта с Россией. В частности, страны G7 готовы оказать Украине срочную помощь и поддержку в сфере безопасности.

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    Анастасия Заикина
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