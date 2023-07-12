Премьер Канады Трюдо анонсировал поставки видеокамер для БПЛА на Украину

Канада направит Украине военную помощь, анонсировал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Его слова приводит ТАСС.

«Мы обучили уже почти 40 тысяч украинских военных. Я сегодня также объявляю, что мы примем украинских курсантов офицерских школ для обучения в Королевском военном колледже Сен-Жан», — сказал он.

По его словам, Канада поставит Киеву в ближайшее время видеокамеры для БПЛА. Кроме того, Оттава выделит более 410 миллионов долларов США на различные проекты по оказанию поддержки Украине и укрепления трансатлантической безопасности. Украинская сторона получит эту сумму в дополнение к уже переданным 6 миллиардам долларов США.

Уточняется, что эти средства пойдут на закупку топлива и предметов первой медицинской помощи, а также продуктов питания и оказание военной помощи и услуг в сфере кибербезопасности.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) дали Киеву обещание на случай нового конфликта с Россией. В частности, страны G7 готовы оказать Украине срочную помощь и поддержку в сфере безопасности.