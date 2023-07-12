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20:18, 12 июля 2023Мир

Оценена вероятность принятия Турции в ЕС в обмен на согласие взять Швецию в НАТО

И. о. постпреда РФ при ЕС Логвинов: Турция добивается от ЕС торговых преференций и безвиза

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов оценил вероятность принятия Турции в международное экономико-политическое объединение в обмен на согласие на членство Швеции в НАТО. В беседе с ТАСС он заявил, что не стоит строить иллюзий по этому поводу.

По словам Логвинова, Анкара добивается от Евросоюза лишь торговых преференций и безвиза в обмен на согласие взять в Североатлантический альянс Стокгольм.

«Турция давно прекрасно поняла: в Евросоюзе ее никто не ждет. Однако это не мешает ей самой время от времени "переходить в наступление" и задействовать дипломатические рычаги в диалоге с ЕС, что на днях и было сделано в контексте согласия на членство Швеции в НАТО», — считает он.

Логвинов подчеркнул, что о размене «Швеция в НАТО» на «Турция в ЕС» говорить неправильно. Он обратил внимание, что Еврокомиссия уже заявила, что расширение ЕС и альянса являются двумя параллельными и не связанными между собой процессами.

11 июля стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прием Швеции в НАТО.

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