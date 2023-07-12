Украина и Швеция договорились обмениваться секретными сведениями

Украина и Швеция подписали соглашение об обмене секретной информацией

Швеция и Украина будут обмениваться секретной информацией и совместно обеспечивать защиту таких сведений от утечек. Об этом сообщил министр обороны республики Алексей Резников на своей странице в Twitter.

По словам главы военного ведомства, соответствующее соглашение стороны заключили в среду, 12 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе. «Доверие — краеугольный камень крепкого партнерства. А доступ к информации — ключ к успеху», — объяснил Резников смысл договоренностей.

Кроме того, как пояснил министр, Киев и Стокгольм подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок. «Этот документ открывает большие возможности как для наших вооруженных сил, так и для шведских компаний», — добавил он.

Ранее стало известно, что Франция согласилась передать Украине средства для разминирования. Предполагается, что новая техника должна помочь украинской армии преодолеть укрепления российских войск в рамках контрнаступления.