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15:50, 12 июля 2023Бывший СССР

Франция передаст Украине средства для разминирования

Зеленский заявил, что Франция передаст Украине дополнительные средства для разминирования

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Франция передаст Киеву дополнительные средства для разминирования. Об этом после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Обсудили дальнейшую оборонную поддержку. Еще раз благодарен за каждую единицу оружия, а особенно — за дальнобойное оружие. Будет и дополнительное инженерное оборудование для разминирования», — написал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что обсудит поставку оружия дальнего радиуса действия с президентом США Джо Байденом, и поблагодарил американского лидера за решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы.

После переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе Зеленский сообщил, что в новый пакет военной помощи войдут 30 австралийских бронетранспортеров Bushmaster.

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    Алевтина Запольская
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