Зеленский обсудит поставку Украине оружия дальнего действия с Байденом

Зеленский обсудит поставку Украине оружия дальнего действия с президентом США Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудит поставку Украине оружия дальнего радиуса действия с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Киеву необходимо это вооружение. Зеленский добавил, что затронет вопрос об оружии дальнего действия на переговорах с Байденом. Кроме того, президент Украины поблагодарил лидера США за решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы.

12 июля украинский глава также высказался о решении Вашингтона отправить указанные снаряды. Он признал, что у Киева бывают «небольшие разногласия в мелких деталях» с американскими партнерами. Так, добавил политик, в Вашингтоне и Конгрессе США поставки кассетных боеприпасов вызвали споры.

Ранее Зеленский рассказал, что украинская армия намерена применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам. До этого министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что полученные от США снаряды будут использованы только за пределами городов и других населенных пунктов.