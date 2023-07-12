Внутренние войска Белоруссии захотели учиться у ЧВК «Вагнер»
Командующий ВВ Белоруссии заявил о переговорах с ЧВК «Вагнер» для обучения бойцов
Белорусские власти ведут переговоры с руководством ЧВК «Вагнер» для обучения бойцов Внутренних войск (ВВ) современным методам ведения боя. Об этом заявил командующий этой силовой структуры и замглавы МВД республики Николай Карпенков, пишет «Sputnik Беларусь».
По словам офицера, военнослужащие хотят обучиться всему, чем готовы поделиться подразделения компании, исходя из своего боевого опыта.
«Вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, "Алмаза" (антитеррористическое спецподразделение белорусского МВД — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Карпенков.