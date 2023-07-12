Сообщение о проблемах с выплатой матерям в Запорожской области оказалось фейком

Telegram-аккаунты опубликовали фейк о проблеме в Запорожье с пособием при рождении ребенка

Несколько аккаунтов в Telegram, якобы принадлежащих женщинам из Запорожской области, заявили о проблемах в регионе с получением матерями единовременной выплаты при рождении ребенка. Однако эти сообщения оказались фейком.

Утверждения о том, что матерям в Запорожской области якобы не выдают единовременное пособие при рождении ребенка, появились под публикацией в Telegram-канале «Зa!ТВ. Новости Запорожской области» 8 июля. В публикации приводился сюжет канала «Зa!ТВ», в котором представитель министерства труда и соцполитики Запорожской области Оксана Черемисинова рассказывает о порядке получения матерями пособия в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка.

В комментариях несколько аккаунтов, подписанных женскими именами, заявили о том, что им не удалось получить это пособие в Запорожской области. «Родила 13.06, предоставила весь перечень документов для оформления пособия, это жесть, одни перенаправляют на других, другие ссылаются на третьих, о каких выплатах идет речь?», «Находимся в подобной ситуации, родился ребенок две недели назад, выдали тысячу рублей и пачку памперсов! Я в шоке!» — говорилось в комментариях. Эти утверждения опубликовало украинское издание «РИА Мелитополь», заявив, что власти не обеспечили выплаты матерям в Запорожской области.

В комментариях от предполагаемых жительниц Запорожской области не приводились никакие доказательства отсутствия выплат при рождении ребенка, что может указывать на недостоверный характер информации. Кроме того, аккаунты, от лица которых заявлялось об отсутствии выплат, впоследствии были изменены. Профиль под ником «Натали Кислярская», сообщавший о том, что его владелица недавно родила ребенка, стал называться «Сергей». В нем также была изменена фотография профиля со снимка женщины на кадр с мужчиной.

Аналогичные перемены произошли с аккаунтом под ником «Оксана», от лица которого утверждалось, что семья вместо 20 тысяч рублей получила только тысячу рублей и упаковку памперсов. Аккаунт стал называться «Кирилл», на фото профиля вместо женщины появился мужчина. Вышеуказанное свидетельствует о том, что аккаунты на самом деле могли не принадлежать жительницам Запорожской области.

В июле 2022 года глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о введении в регионе с 1 августа ряда социальных выплат. Речь шла в том числе о единовременной выплате при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей. Информация об этом также опубликована на официальном сайте администрации региона.

Кроме того, администрация области в официальной группе во «ВКонтакте» неоднократно рассказывала, как жительницам региона оформить единовременную выплату при рождении ребенка.

Фейк о том, что жительницы Запорожской области не получают единовременное пособие при рождении ребенка, не распространился в российских СМИ. Отдельные отечественные издания, пользователи сети и паблики при этом опубликовали разоблачение данного фейка (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»