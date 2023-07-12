Уникальный трехуровневый вокзал появится в одном из округов Москвы

Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

Уникальный трехуровневый вокзал появится в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Зеленограде появится современный трехуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту. Он будет включать пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход», — рассказал Собянин. Позже в состав вокзала войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

Столичные власти утвердили проект планировки территории, прилегающей к северному участку МЦД-3 от площадки ОЭЗ «Алабушево» до станции «Малино». Собянин отметил, что реконструкцию железнодорожной станции Зеленоград-Крюково завершат к осени — она станет конечным пунктом МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

На вокзале появятся остановки наземного транспорта, а автобусные терминалы обустроят на действующей эстакаде. С одной стороны железной дороги организуют пересадку по карусельному принципу: автобусы всех направлений будут подъезжать прямо к входу на станцию.

На Привокзальной площади оборудуют дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы, а остановки перенесут ближе к выходу из нового пассажирского терминала. Рядом со станцией Малино появится безопасный переход через железнодорожные пути. Также в рамках работ реконструируют более 8,6 километра прилегающей улично-дорожной сети и модернизируют инженерные коммуникации.

Собянин уточнил, что запуск МЦД-3 длиной 85 километров запланирован осенью. Новая линия наземного транспорта свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское.

Ранее глава столицы сообщил, что осенью 2023 года запустят четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). Он пройдет через центр Москвы, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.