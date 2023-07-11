Собянин назвал сроки запуска МЦД-4

Мэр Москвы Собянин сообщил, что МЦД-4 запустят осенью

Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) запустят осенью 2023 года. Такие сроки назвал глава столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Все работы закончены в основном, осталось напрячься и пройти последние метры», — сообщил мэр города, подчеркнув, что наземное метро запустят в ближайшие месяцы.

МЦД-4 пройдет через центр Москвы, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого. Для реализации проекта соединили разрозненные железные дороги и построили новые эстакады, мосты, путепроводы и транспортные узлы.

Стоимость поездки по маршруту будет сопоставима с ценой поездки на метро. При этом железнодорожные тарифы уменьшатся, и пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на линии.

Ранее сообщалось, что за последние годы власти Москвы привели в порядок 367 различных мест вблизи транспортной инфраструктуры. В их число вошли более 60 процентов станций метро, Московского центрального кольца и МЦД. Основная задача — сделать территории комфортными для пешеходов.