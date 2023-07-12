В Киеве прокомментировали декларацию G7 по Украине

В офисе Зеленского назвали декларацию G7 по Украине важной победой страны на пути в НАТО

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram назвал декларацию членов «Большой семерки» (G7) по республике важной победой страны на пути в НАТО, так как документ учитывает потребности Киева и возможности его союзников.

«Считаю этот результат важной победой Украины на пути в НАТО (…) Декларация — это общий продукт, который учитывает как потребности Украины, так и возможности союзников. Это было бы невозможно без огромной работы и фундаментальной подготовки команд союзников», — прокомментировал Ермак.

По его словам, согласованная декларация является большим результатом, которому предшествовала длительная работа команды на уровне советников по вопросам национальной безопасности США, Великобритании, Франции, Германии и других партнеров. Он добавил, что это рамочный общий документ. Ермак назвал ключевым тезисом декларации то, что безопасность Украины является частью безопасности евроатлантического региона.

Ранее глава офиса президента Украины заявил, что документ G7 позволит заключить систему двусторонних договоров со странами-гарантами. Кроме того, как он утверждал, прошедший в Вильнюсе саммит НАТО был непростым, но успешным для Киева. Ермак уточнил, что в ходе мероприятия удалось достичь «мощных» оборонных договоренностей.