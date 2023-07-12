Опубликован первый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

Вышел первый трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе

Вышел первый трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Сюжет картины повествует об истории молодого Вилли Вонки, который мечтает покорить мир своими сладостями. Фильм является приквелом к ленте «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года. Премьера фильма в США должна состояться 15 декабря.

Ранее стало известно, что британский актер Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о шоколадном магнате.

Во время выступления на сцене CinemaCon Шаламе назвал роль «сбывшейся мечтой». Он отметил, что прошлые версии персонажа были «циничными». «Этот Вилли полон радости, надежды и желания стать величайшим шоколатье», — заключил актер.