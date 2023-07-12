Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:05, 12 июля 2023Культура

Опубликован первый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

Вышел первый трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе

Вышел первый трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Сюжет картины повествует об истории молодого Вилли Вонки, который мечтает покорить мир своими сладостями. Фильм является приквелом к ленте «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года. Премьера фильма в США должна состояться 15 декабря.

Ранее стало известно, что британский актер Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о шоколадном магнате.

Во время выступления на сцене CinemaCon Шаламе назвал роль «сбывшейся мечтой». Он отметил, что прошлые версии персонажа были «циничными». «Этот Вилли полон радости, надежды и желания стать величайшим шоколатье», — заключил актер.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    США выдвинули Украине требования для вступления в НАТО

    На спасение тонущего Туапсе вместо экстренных служб вышла женщина со шваброй

    Эмили Ратаковски заметили в прозрачном платье на кладбище

    Стало известно о пропавших без вести при подтоплениях россиянах

    Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера

    Россиян предупредили о сложностях при получении виз в еще одну страну Европы

    Депутат Рады попыталась выбросить взятку за забор дачи

    Число госпитализированных из-за катастрофы на Каховской ГЭС снова выросло

    На Украине обеспокоились гарантиями безопасности от G7

    Мужчина принял сообщение о крупном джекпоте за мошенническое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости