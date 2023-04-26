Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о Вилли Вонке с Тимоти Шаламе

Британский актер Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Об этом пишет Variety.

В трейлере мюзикла «Вилли Вонка», показанном на выставке CinemaCon, появляется один из умпа-лумпов, которого играет Грант. В видео герой застрял в крошечной стеклянной банке. Позже Вонка нанимает его, чтобы поддерживать свою фабрику в рабочем состоянии.

Во время выступления на сцене CinemaCon Шаламе назвал роль «сбывшейся мечтой». Он отметил, что прошлые версии персонажа были «циничными». «Этот Вилли полон радости, надежды и желания стать величайшим шоколатье», — заключил актер.

Ранее Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки для грядущего фильма и возбудил фанатов.

