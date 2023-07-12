Популярная юмористка раскрыла отношение к россиянам в Великобритании

Зоя Яровицына не сталкивалась в Великобритании с негативом из-за российского гражданства

Популярная юмористка Зоя Яровицына рассказала, что во время путешествия в Великобританию не сталкивалась с негативным отношением из-за того, что она приехала из России. Пост об этом она опубликовала в Telegram.

«Когда люди узнавали, что мы из России, реагировали либо нейтрально, либо положительно», — отметила юмористка. По словам Яровицыной, за всю поездку в это европейское государство ни она, ни ее спутники не сталкивались с негативным отношением из-за гражданства.

Юмористка добавила, что побывала в Англии и Шотландии. По словам Яровицыной, Лондон произвел на нее очень приятное впечатление, однако ей не понравилось, что во многих местах в городе шли ремонтные работы. «В Лондоне дорого. Все и везде, что тоже предсказуемо.(...) Пробки довольно большие, но после Москвы это не шок», — заключила она.

Ранее Яровицына также сравнила отдых в России и за границей. Юмористка написала, что в России есть не менее красивые места, чем за границей, однако отдыхать ей больше нравится в других странах.