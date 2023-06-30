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13:25, 30 июня 2023Путешествия

Популярная юмористка сравнила отдых в России и за границей

Юмористка Яровицына рассказала о прекрасной инфраструктуре и вежливых людях за границей

Фото: Nick Karvounis / Unsplash

Российская юмористка Зоя Яровицына побывала в Шотландии и сравнила отдых за границей и в России. Впечатлениями она поделилась в своем Telegram-канале.

Яровицына отметила, что в России есть не менее красивые места, чем за границей, однако отдыхать ей больше нравится не в родной стране. «Плюс путешествий куда-то еще в том, что тут нет России. А есть прекрасная инфраструктура, вежливые люди, отличное обслуживание, чистые и частые туалеты, спокойные приятные туристы, отсутствие мусора и бережное отношение к тем красотам, которые тут есть», — рассказала популярная юмористка.

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Одна из подписчиц упрекнула Яровицыну в том, что она бывает только в дорогих местах. «Снимите нам, как живут обычные люди в городе или деревне, так сказать, изнутри. А хвалить то, что туристам впаривают, — это не то», — возмутилась читательница Telegram-канала. На это блогерша ответила, что в России отдыхать тоже дорого и «за твои же деньги еще и дискомфортно».

Ранее Яровицына рассказала, что из-за популярности ей стало сложнее гулять в одиночестве, так как незнакомцы часто подходят к ней и заводят разговор. Она добавила, что стала надевать на прогулки кепку, чтобы ее было труднее узнать.

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    Марина Черняк
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