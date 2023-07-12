Бывшего российского полицейского осудят за получение взятки от матери фигурантки

На Ставрополье бывшего замначальника отдела МВД осудят за получение взятки от россиянки

Бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю осудят за получение взятки от россиянки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ночь с 11 на 2 июня прошлого года в Кисловодске полицейские установили, что местный житель хранит и продает наркотики. Его задержали. Также стало известно о возможной причастности к преступлению его жены. Правоохранитель предложил матери женщины за вознаграждение в 110 тысяч рублей не привлекать ее дочь к ответственности.

Женщина согласилась и передала сотруднику МВД эту сумму. После этого он потратил все деньги по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. В отношении стража порядка возбудили дело, также под следствие попала мать, которая передала деньги.