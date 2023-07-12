Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 12 июля 2023Силовые структуры

Россиянка и ее любовник заставили дочь снимать их секс и попали под следствие

В Подмосковье возбудили дело против матери и любовника, заставлявших дочь снимать их секс

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

В городе Яхрома Подмосковья 37-летняя местная жительница занималась сексом с 45-летним любовником на глазах у 16-летней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пара заставляла подростка наблюдать за интимным процессом, а также снимать его на видео. О принуждении стало известно полицейским, мужчину и женщину задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») Уголовного кодекса РФ. Мать потерпевшей находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Волгограде суд приговорил к 15 годам колонии отчима, два года насиловавшего падчерицу.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора. Что известно о смерти Натальи Бочкаревой, отдавшей мошенникам 16 миллионов?

    Обвалившаяся из-за дождей в Турции трасса попала на видео

    Сеул предупредил о способности ракет КНДР ударить по Парижу и Берлину

    Избитой в Чечне журналистке Милашиной стало плохо у врача

    ООН заявила о пытках задержанных на Украине

    Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

    Певица Анет Сай совершила поездку на машине ГИБДД с мигалками

    Россиян напугали конфискацией привезенных из Киргизии и Армении иномарок

    Великобритания попросила от Украины немного благодарности за поставленное оружие

    Названа дата возвращения тепла в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости