Россиянка и ее любовник заставили дочь снимать их секс и попали под следствие

В Подмосковье возбудили дело против матери и любовника, заставлявших дочь снимать их секс

В городе Яхрома Подмосковья 37-летняя местная жительница занималась сексом с 45-летним любовником на глазах у 16-летней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пара заставляла подростка наблюдать за интимным процессом, а также снимать его на видео. О принуждении стало известно полицейским, мужчину и женщину задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») Уголовного кодекса РФ. Мать потерпевшей находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Волгограде суд приговорил к 15 годам колонии отчима, два года насиловавшего падчерицу.