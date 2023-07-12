Страны-члены НАТО призвали Зеленского остыть после критики альянса

Bloomberg: лидеры стран НАТО призвали Зеленского остыть после критики альянса

Лидеры стран-членов НАТО призвали президента Украины Владимира Зеленского остыть после того, как он раскритиковал альянс. По данным агентства Bloomberg, с таким заявлением партнеры выступили в ходе совместного ужина с украинским лидером.

Отмечается, что успокоиться Зеленского попросили после того, как он раскритиковал отсутствие временных рамок для приглашения Киева в альянс и его членства в объединении, подчеркнув, что это похоже на отсутствие готовности принять Украину в состав НАТО.

Журналисты агентства указывают, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытался связаться с советником президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном, однако текст коммюнике НАТО был одобрен до прибытия на мероприятие украинцев. По данным агентства, когда Зеленский прибыл на место, лидеры стран альянса дали ему понять, что он зашел слишком далеко, а также обратились к нему с призывом «остыть и взглянуть на весь пакет» обязательств Запада.

Bloomberg утверждает, что заявление Зеленского вызвало раздражение у американцев, британцы же постарались урегулировать конфликт, а немцы попытались сформулировать варианты альтернативы.

Ранее Зеленский раскрыл желаемый срок начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.