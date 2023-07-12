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19:09, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский раскрыл желаемый срок начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Зеленский заявил о возможном начале переговоров по членству Украины в ЕС до конца года

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил возможность начала переговоров по вступлению страны в Европейский союз (ЕС) до конца 2023 года. О желаемом сроке обсуждения этого вопроса с главой Евросовета Шарлем Мишелем он написал в Telegram.

«Главное, что обсуждали, — нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе», — сообщил украинский лидер. Он также назвал разговор с Мишелем хорошим.

Ранее Зеленский призвал НАТО конкретизировать условия, которые должна выполнить республика для вступления в Североатлантический альянс. Президент попросил блок обратить внимание на формулировки относительно условий, выразив желание увидеть в них конкретику.

7 июля глава государства захотел как можно скорее начать переговоры о членстве страны в Евросоюзе. До этого председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС должен приступить к переговорному процессу о заявке Украины в союз в декабре 2023 года.

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    Кристина Есикова
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