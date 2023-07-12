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03:30, 12 июля 2023Россия

В России предупредили о риске повреждения железных дорог из-за аномальной жары

ВНИИ ГОЧС: аномальная жара может согнуть рельсы в четырех федеральных округах России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что в четырех федеральных округах России аномальная жара может повредить железные дороги, в том числе согнуть рельсы.

В Уральском федеральном округе, Томской, Омской, Новосибирской, Астраханской областях и в Башкирии температура воздуха на 3-8 градусов выше климатической нормы, что ведет к риску перегрева трансформаторных подстанций.

Также могут отключиться холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и подачи электроэнергии, на этой неделе сохраняется риск деформаций железнодорожного полотна, отметили в ВНИИ ГОСЧ.

Ранее стало известно, что в Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальной жары. Такое распоряжение подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

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    Марина Совина
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