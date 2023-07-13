В Дагестане стобалльники на ЕГЭ получили сертификаты на 100 тысяч рублей

В Дагестане получившим 100 баллов на ЕГЭ школьникам подарили сертификаты на 100 тыс. руб.

В Дагестане школьникам, набравшим на ЕГЭ 100 баллов, вручили сертификаты на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Награду также получили и победители Всероссийских олимпиад по английскому языку и экологии.

«Вы по праву считаетесь гордостью и достоинством Дагестана. Позади годы и месяцы напряженного труда, и, конечно же, наставников, педагогов и родителей. Каждая высокобалльная работа, каждая победа во всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах и других интеллектуальных состязаниях — это итог большого нелегкого пути», — сказал глава Дагестана Сергей Меликов на вручении сертификатов.

Отмечается, что в этом году по 100 балов на ЕГЭ набрали 29 учеников. Всего экзамен сдавали свыше 12 тысяч выпускников республиканских школ.