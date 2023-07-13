Представившийся британским ученым Чубайс назвал главную проблему России 1990-х

Чубайс представился британским ученым и назвал неплатежи главной проблемой 1990-х в России

Главной проблемой России в 1990-х годах были неплатежи. Такое мнение выразил бывший российский чиновник Анатолий Чубайс, представившийся британским исследователем и написавший статью «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт», которую опубликовал журнал «Вопросы экономики».

«Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи», — говорится в аннотации к статье.

Там добавляется, что в течение многих лет правительство страны, администрация президента, а также представители бизнеса пытались минимизировать негативное влияние неплатежей. Также уточняется, что автору статьи пришлось в этом активно участвовать.

Чубайс являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в 1990-х годах в России. В разное время он работал главой комитета по управлению государственным имуществом, заместителем руководителя Кабинета министров, главой администрации президента, а также министром финансов.

Ранее Чубайс рассказал о своем отношении к фразе «во всем виноват Чубайс». По его признанию, 90-е годы были очень тяжелыми для десятков миллионов людей, и им нужно было найти виноватого.