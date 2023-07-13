В российском селе пожар охватил около 40 домов

В селе Шайдуриха Свердловской области пожар охватил 40 домов

В селе Шайдуриха Невьянскиого городского округа Свердловской области пожар охватил 40 домов. Об этом сообщает портал 66.ru.

Возгорание началось на территории базы отдыха, оттуда огонь по кронам деревьев перекинулся на село, в котором проживают около 300 человек. Жителей эвакуировали автобусами.

С пожаром борются 140 спасателей и 46 единиц техники, включая вертолет. Ситуация осложняется сухой погодой с порывистым ветром.