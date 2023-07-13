Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:08, 13 июля 2023Россия

В российском селе пожар охватил около 40 домов

В селе Шайдуриха Свердловской области пожар охватил 40 домов

Кадр: МЧС России

В селе Шайдуриха Невьянскиого городского округа Свердловской области пожар охватил 40 домов. Об этом сообщает портал 66.ru.

Возгорание началось на территории базы отдыха, оттуда огонь по кронам деревьев перекинулся на село, в котором проживают около 300 человек. Жителей эвакуировали автобусами.

С пожаром борются 140 спасателей и 46 единиц техники, включая вертолет. Ситуация осложняется сухой погодой с порывистым ветром.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Наши военные не будут разбираться» Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

    В российском селе пожар охватил около 40 домов

    Высокопоставленных наркологов обвинили в крупном мошенничестве

    В Британии прокомментировали поведение Зеленского на саммите НАТО

    Стало известно о шантаже Зеленского на саммите НАТО

    Раскрыты интересы Польши на Украине

    Илон Маск занялся созданием искусственного интеллекта для осознания вселенной

    Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей

    Футболист Аршавин назвал секс своим коньком

    Воздушный шар с пассажирами повис на ЛЭП и загорелся в Липецкой области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости