Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 13 июля 2023Мир

В России заявили о слиянии ЕС и НАТО на условиях альянса

Постпред России при ЕС Логвинов: происходит слияние Европы с НАТО на условиях альянса

Фото: Paul Ellis / Pool / Getty Images

Постпред России при ЕС Кирилл Логвинов считает, что объединение перестало говорить о своей стратегической автономии, потому что уже идет его слияние с блоком НАТО на условиях альянса. Цитату приводит РИА Новости.

«В сфере обеспечения безопасности Евросоюза как организации можно говорить о переходе от его взаимодействия с НАТО к слиянию с альянсом, причем на условиях последнего», — отметил Логвинов.

Так дипломат прокомментировал итоги завершившегося 12 июля саммита НАТО. Он прошел в Вильнюсе.

На саммите генсек альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО. Он также заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны стран альянса важны, но поставки оружия Киеву сейчас «являются вопросом выживания», поэтому они важнее, чем другие аспекты сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о получении кассетных боеприпасов от США

    Россияне раскрыли отношение к одной привычке

    В Белоруссии Протасевича и Сапегу исключили из списка террористов

    НАСА отменило миссию Janus

    Россиянам назвали универсальную вещь в летнем гардеробе

    В России заявили о слиянии ЕС и НАТО на условиях альянса

    Назван главный фактор для укрепления курса рубля

    Снявшим скальп с россиянина мужчинам предъявили обвинение

    Обслуживание китайских машин в России резко подорожало

    Названы основные способы борьбы с борщевиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости